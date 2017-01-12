Olcay gitti, 4 Kartal sırada
Kadroyu 23’e indirmeyi planlayan Şenol Güneş, 5 futbolcusuyla yollarını ayırıyor Olcay Şahan, Trabzonspor’a gitti... Rhodolfo, Kerim, Veli ve Aras da listede.
Beşiktaş'ta yeni transferler kadar, takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Siyşah-beyazlılarda sezonun ikinci yarısı öncesi Ryan Babel ve Matej Mitrovic transferleriyle Veli Kavlak'ın takıma katılmasının ardından, kadrodaki oyuncu sayısı 26'ya yükseldi. Ersan Gülüm'ün geri dönme ihtimalinin yanı sıra, bir transfer daha yapılması durumunda kadro 28'e çıkacak. Kadrosunda en fazla 23 oyuncu tutmak isteyen deneyimli çalıştırıcının, planlamasını gerçekleştirmesi için 5 futbolcusunu takımdan göndermesi gerekecek. Bu isimlerden ilki Trabzonsporla anlaşmaya varan Olcay Şahan oldu. Sürekli oynayabileceği bir takıma gitmesi düşünülen Rhodolfo'nun da takımdan ayrılması sürpriz omayacak.
GİTMEK İSTEMİYORLAR
Ancak diğer 3 futbolcunun kim olacağı sorusunun yanıtı oldukça zor. Takımdan ayrılmaları gündemde olan Kerim Frei, Aras Özbiliz ve Veli Kavlak; bu fikre kesinlikle karşı çıkıyor. Üç oyuncu da ikinci yarı kendilerini gösterip, forma giymek istediklerini siyah-beyazlı yönetime iletti. Son kararı teknik patron Güneş verecek!
GİTMEK İSTEMİYORLAR
Ancak diğer 3 futbolcunun kim olacağı sorusunun yanıtı oldukça zor. Takımdan ayrılmaları gündemde olan Kerim Frei, Aras Özbiliz ve Veli Kavlak; bu fikre kesinlikle karşı çıkıyor. Üç oyuncu da ikinci yarı kendilerini gösterip, forma giymek istediklerini siyah-beyazlı yönetime iletti. Son kararı teknik patron Güneş verecek!
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
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