 Maicon operasyonu – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    operasyonu

    Maicon operasyonu
    Rus medyası, Beşiktaş'ın L. Moskova'dan Maicon'a kanca attığını yazdı. Gazete, siyah-beyazlıların; daha önce Fernandes'i Beşiktaş'tan alan Rus ekibinden rövanşı, sözleşmesini uzatmayan Maicon'la şimdiden anlaşarak alacağını iddia etti.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:59
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