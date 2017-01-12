 Kar yağışı durdu temizlik başladı – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Kar yağışı durdu temizlik başladı

    Kar yağışı durdu temizlik başladı
    İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle da yağan kardan nasibini aldı. Modern stadyumun çatısında tonlarca kar biriktiği görüldü. Kar nedeniyle stadyumun çatısı üzerine kırmızı renkte yazılan stadyum isimleri büyük ölçüde kayboldu. Kar yağışın bitmesi ile birlikte Arena'da temizleme çalışmaları başladı.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:03
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