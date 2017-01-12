Hapoel Sheva 3 maç sonra güldü
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer-Sheva, İsrail Birinci Futbol Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Maccabi Haifa'yı 2-0 yendi. Anthony Nwakaeme ve Ben Sahar'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan ev sahibi Hapoel Beer-Sheva, ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine de bu maçla son vermiş oldu.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Hapoel Sheva 3 maç sonra güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.