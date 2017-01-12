 Hapoel Sheva 3 maç sonra güldü – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Hapoel Sheva 3 maç sonra güldü

    Hapoel Sheva 3 maç sonra güldü
    'ın son 32 turundaki rakibi Hapoel Beer-Sheva, İsrail Birinci Futbol Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Maccabi Haifa'yı 2-0 yendi. Anthony Nwakaeme ve Ben Sahar'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan ev sahibi Hapoel Beer-Sheva, ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine de bu maçla son vermiş oldu.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:11
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