Caner Erkin start verdi!
Uzun süredir sakatlık nedeniyle formasından ayrı kalan Caner Erkin, Nevzat Demir Tesisleri önünde poz vererek, "Haydi hayırlısı" yorumu yaptı. Yıldız oyuncu resmi hesabından bir fotoğrafla bu anı paylaşırken; taraftarlar da milli yıldıza "Hadi Başkan, çok çalış da daha iyi gel (hasankanceltikk), Besmele çek öyle başla fişekkkk (ergncnrcbbr)" diyerek destek verdiler.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Caner Erkin start verdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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