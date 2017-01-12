Beşiktaş'tan Olcay Şahan'a teşekkür

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan teşekkür mesajında, Olcay Şahan'ın Beşiktaş forması altında gösterdiği mücadeleyle camianın takdirini topladığı belirtilerek, şöyle denildi:

"5 sezondur formamızı terleten, fedakarlığını her koşulda sergileyen, 180 maçta sahada kulübümüzün başarısı için özveriyle mücadele eden, 35 gole imzasını atan Olcay Şahan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz."