Beşiktaş'tan Olcay Şahan'a teşekkür
Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor'a transfer olan milli futbolcusu Olcay Şahan'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.
"5 sezondur formamızı terleten, fedakarlığını her koşulda sergileyen, 180 maçta sahada kulübümüzün başarısı için özveriyle mücadele eden, 35 gole imzasını atan Olcay Şahan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz."
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:48
- İlacımız Ekici
Toplam 12
Yorum
hakan sence bizim yönetim bunu yapabılırmı? ))
- İlacımız Ekici
Toplam 12
Yorum
umut bir orta saha transferini yapamayan basiretsiz yönetimdenmi istiyorsun bunu hocam? ben arfa, fabregasları gectik, ekiciyi dahi alamıyorlar. İşin zor .
- F.Bahçe'nin kupası çalındı!
Toplam 33
Yorum
EL HAKK-I KUL FB TARAFTARIYIM AMA VİCDANIM VAR... HAK YEMEM. TRABZONLU TARAFTAR BANA GÖRE HAKLI. BU BENİM ŞAHSİ FİKRİM. ELİMİ METİN OKTAY GİBİ KALBİME KOYUNCA VİCDANIM TRABZONSPOR DİYOR.
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