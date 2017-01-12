 Beşiktaş'tan Olcay Şahan'a teşekkür – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Beşiktaş'tan Olcay Şahan'a teşekkür

    Beşiktaş'tan Olcay Şahan'a teşekkür

    Beşiktaş Kulübü, Trabzonspor'a transfer olan milli futbolcusu Olcay Şahan'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan teşekkür mesajında, Olcay Şahan'ın Beşiktaş forması altında gösterdiği mücadeleyle camianın takdirini topladığı belirtilerek, şöyle denildi:

    "5 sezondur formamızı terleten, fedakarlığını her koşulda sergileyen, 180 maçta sahada kulübümüzün başarısı için özveriyle mücadele eden, 35 gole imzasını atan Olcay Şahan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, hizmetlerinin daima hatırlanacağını belirtiriz."

    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:48
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