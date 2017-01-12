 Beşiktaş'a geri döndü! – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Beşiktaş'a geri döndü!

    Beşiktaş'a geri döndü!

    Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm bonservisi ile birlikte tekrar siyah beyazlı ekibe döndü.

    Detaylar birazdan...

    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:22
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