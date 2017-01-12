Beşiktaş'a geri döndü!
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ersan Adem Gülüm bonservisi ile birlikte tekrar siyah beyazlı ekibe döndü.
Detaylar birazdan...
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:22
- Galatasaray, Ahmet Çalık'ı bitirdi
Toplam 33
Yorum
yok artik yeminle yönetim musleranin sezon sonunda gitmek istemesine sebep. dafansin hepsi kisa. rakip takimlar bizi hava kuvvetleriyle vuracaklar
- Galatasaray, Ahmet Çalık'ı bitirdi
Toplam 33
Yorum
Bedoo ilhan başkan teşekkürler...ahmet çalık türkiyenın en iyi stoperi
- ''Ayrılmayı düşünmüyorum''
Toplam 3
Yorum
MERT Yahu bu Sinan ile Tolga'nın ayakları falan mı kırıldı da ben duymadım? Bu kadar süre nasıl bir sakatlıkları varmış anlamadım gitti.
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