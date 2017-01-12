 4’üncü stoper Matej – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    4’üncü stoper Matej

    4’üncü stoper Matej
    'ın yeni transferi Matej Mitrovic, teknik direktör Güneş'in 4'üncü stoperi oldu. Savunmanın göbeğini, gelmesi durumunda Ersan-Marcelo ile kurmayı planlayan Güneş'in, Tosic'i üçüncü, Mitrovic'i dördüncü oyuncu olarak düşünüyor.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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