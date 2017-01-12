 12 saatte pazarlık – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    12 saatte pazarlık

    12 saatte pazarlık
    yönetimi 'da forma giyen 25 yaşındaki forvet 'nın menajerliğini yapan babası Antonio Zaza'yı İstanbul'da konuk etti. Ahmet Çebi, Baba Zaza'ya oğlu için 1.5 yıllığına 4.5 milyon euro verebileceklerini söyledi. Baba Zaza ise Valencia dahil 4 takımdan teklifler olduğunu söyleyerek, yarım gün kaldığı İstanbul'dan ayrıldı.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:15
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