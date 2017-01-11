Yırtıcı forvet: Adrian Ramos
Siyah-beyazlılar; aradığı uzun boylu, kafa toplarına hakim, sırtı dönük oynama özelliklerine sahip forveti Dortmund’da buldu Her yıl istikrarlı bir grafik çizen Ramos için girişimler başladı.
42 DAKİKADA GOL YA DA ASİST
Beşiktaş'ın peşinde olduğu 1.85 boyundaki Ramos'un özellikleri şöyle: Bir gözü sürekli toptadır, bu sebeple savunma arkasına çok iyi hareketlenir. Ofsayttan kendini kurtarmayı çok iyi bildiği için kaleciyle karşı karşıya kalmakta bir uzman. Güçlü bir futbolcu olduğu için rakipten darbe almasına karşın kolay yıkılmaz ve şutunu atar. Kendini boşa çıkartarak hava toplarına da etkili vuruşlar yapabiliyor. Topu hücumda iyi saklar. Kariyer zirvesini yakaladığı Hertha Berlin'de 2014 yılında her 42 dakikada bir ya gol atıyor ya da asist yapıyordu.
İKİ CİDDİ SAKATLIK GEÇİRDİ
Ramos iki kez ciddi sakatlık geçirdi. 2014-15'te ayak bileği yaralanması nedeniyle 91 gün forma giyemeyen Kolombiyalı, aynı sezon lif yırtılması nedeniyle de 35 gün görev yapamadı.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:31
- Aatıf Chahechouhe kampa katıldı
Toplam 23
Yorum
Yapmaa Atıfa bonservis verilmedi
- ''Çabuk oyna hızlı çık''
Toplam 10
Yorum
SLoRd Uzun süreden beri ne yaptıgını bilen böyle bir hoca gelmemişti valla helal olsun kesinlikle uzun süre bu hoca ile çalışılmalı yönetim uyuma
- Fatih Tekke gerçekleri
Toplam 4
Yorum
Metın Gülhan Trabzonspor a gelirse Tolunay gibi şota gibi Ünal gibi hami gibi kendine yazık eder çünkü öz evladına acımayan ama yanal gibileri baştacı yapan bir anlayış var trabzonda ve o nedenle bitip tükenip yok olmaya yozlaşmaya mahkumdur Trabzon. Fotomaç yayınla bu gerçeği
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