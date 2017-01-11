 Ümraniye’de durmak yok – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Ümraniye’de durmak yok

    Ümraniye’de durmak yok
    Beşiktaş Ümraniye'de yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Görevliler sahayı hazır hale getirebilmek için hummalı bir çalışma yaparken, futbolcular da hazırlıklarını sürdürdü. Slalom çubuklarının arasından geçerken yüzünü çarpan Q7 hafif bir sakatlık geçirdi.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:03
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