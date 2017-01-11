Ümraniye’de durmak yok

Beşiktaş Ümraniye'de yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Görevliler sahayı hazır hale getirebilmek için hummalı bir çalışma yaparken, futbolcular da hazırlıklarını sürdürdü. Slalom çubuklarının arasından geçerken yüzünü çarpan Q7 hafif bir sakatlık geçirdi.