 UEFA'dan bir yıl men cezası – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    UEFA'dan bir yıl men cezası

    UEFA'dan bir yıl men cezası

    UEFA, ödenmemiş borçları nedeniyle Sırbistan'ın Kulübünü Avrupa kupalarından bir yıllığına men etti

    UEFA, ödenmemiş borçları nedeniyle Sırbistan'ın Kulübüne bir yıl Avrupa kupalarından men cezası verdi.

    UEFA'dan yapılan açıklamada, Partizan Kulübünün yaklaşık 2,5 milyon avroluk ödenmeyen borcu sebebiyle gelecek 3 yıl içinde katılmaya hak kazandığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi organizasyonundan men edileceği bildirildi.

    Açıklamada, Partizan Kulübünün son 5 yılda 3. kez UEFA'nın kulüp lisansı ve finansal fair play kurallarına uymadığı, bu nedenle yaptırımda bulunulduğu belirtildi.

    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:02
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