UEFA'dan bir yıl men cezası
UEFA, ödenmemiş borçları nedeniyle Sırbistan'ın Partizan Kulübünü Avrupa kupalarından bir yıllığına men etti
UEFA'dan yapılan açıklamada, Partizan Kulübünün yaklaşık 2,5 milyon avroluk ödenmeyen borcu sebebiyle gelecek 3 yıl içinde katılmaya hak kazandığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi organizasyonundan men edileceği bildirildi.
Açıklamada, Partizan Kulübünün son 5 yılda 3. kez UEFA'nın kulüp lisansı ve finansal fair play kurallarına uymadığı, bu nedenle yaptırımda bulunulduğu belirtildi.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:02
- Obradovic'e büyük onur
Toplam 8
Yorum
memet ergin obradovicin yanında devede tırnak kalır galatasaraylı cajhiller ergin kimmiş
- Olcay Şahan Trabzonspor'da
Toplam 28
Yorum
ERAY Bu transferin bu haliyle olmasını istemem. Üstüne para falan almayacaksak sonra pişman oluruz. Ekici daha genç, Olcay 29. Yönetim uyuma.
- F.Bahçe'nin kupası çalındı!
Toplam 13
Yorum
SAMSUNLU GFB BORN 1907 HER SENE SAHALARINDA 3 LEME YAPIYORUZ. PARDON GEÇEN SENE 4 LEMEYDİ. SAHADA YAPAMADIKLARINI SÖZDE KAHRAMALIK GÖSTEREK KUPAYI ÇALMAKLA YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR. SİZİN GİBİLER DAHA ÇOK KAFASINI DAĞLARA TAŞLARA VURUR. FB DİMDİK AYAKTADIR. ÇELİK GİBİ.
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