Talisca'nın formu umut veriyor
Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümü için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan 22 yaşındaki Anderson Talisca, gösterdiği performansla dikkati çekti.
Oynamaya hazır hale gelmesinin ardından Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup ettiği müsabakada ilk kez şans bulan Talisca, takımının bir golünü kaydederek sezon başındaki golcü kimliğini hatırlattı.
Anderson Talisca, Beşiktaş'ın Antalya kampında da sezonun ikinci bölümü için hazır olduğunu gösterdi.
Siyah-beyazlı ekibin Antalyaspor'a 4-2 mağlup olduğu hazırlık maçında takımının 2 golünü atan Talisca, performansıyla teknik heyeti sevindirdi.
- Golleriyle dikkati çekiyor
Talisca, sezon başından beri ortaya koyduğu golcü kimliğiyle dikkati çekiyor.
Sakatlığı öncesinde Süper Lig'de 6 maçta oynama şansı bulan Brezilyalı futbolcu, 4 gole imza attı.
Akhisar Belediyespor karşısında ligdeki ilk gol sevincini yaşayan genç futbolcu, Antalyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandırdı. Talisca, sakatlık yaşadığı Gençlerbirliği maçında ise takımının tek golünü kaydetti.
Anderson Talisca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Benfica ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada ise yine ekibi adına bir kez fileleri sarstı.
Talisca, görev aldığı 10 resmi maçta siyah-beyazlılara 6 gol kazandırdı.
- 2 hazırlık maçında 3 gol
Siyah-beyazlı futbolcu, hazırlık maçlarını da boş geçmedi.
Sezonun ikinci bölümü için forvet transfer etmeyi planlayan Beşiktaş'ta Brezilyalı oyuncu, görev aldığı iki hazırlık müsabakasında 3 kez gol sevinci yaşadı.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:05
- KAP'a bildirildi
Toplam 2
Yorum
dctrblack hoş bulduk
- Ekici savaşı!
Toplam 36
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 EKİCİ FENERE TAMAM DEMİŞ BEŞİKTAŞIMIZIN EKİCİYE İHTİYACI ZATEN YOK.. FİKRET BAŞKAN BOŞVER EKİCİYİ FİLAN SEN MANDZUKİCİ GETİR..BİZE FORVET LAZIM..EKİCİ DEĞİL :-))
- Rize’ye gitmek istiyor
Toplam 6
Yorum
dctrblack adamlar gs bu adamı göndericek zannediyor bilgi sıfır. 1. gs de adam kiralık gs kiralık sözleşmesini fesih edecek 2. adam geri dönecek 3. rize kiralayacak 4. gs bu adamın satışı kiralanması hakkında herhangi bir hak sahipliği yoktur artık öğrenin yaa bu kadar cahil olmayın
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