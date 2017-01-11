Sobol gün sayıyor

Siyah-beyazlılar, uzun süredir peşinde olduğu sol bek Eduard Sobol'a kavuşmak için gün sayıyor. Zorya'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi S. Donetsk'te bulunan 21 yaşındaki genç yıldıza yarım sezon için 300 bin euro verileceği belirtildi. Sobol, Zorya'da bu sezon 18 resmi maça çıktı.