 Sobol gün sayıyor – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Sobol gün sayıyor

    Sobol gün sayıyor
    Siyah-beyazlılar, uzun süredir peşinde olduğu sol bek Eduard Sobol'a kavuşmak için gün sayıyor. Zorya'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi S. Donetsk'te bulunan 21 yaşındaki genç yıldıza yarım sezon için 300 bin euro verileceği belirtildi. Sobol, Zorya'da bu sezon 18 resmi maça çıktı.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:45
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