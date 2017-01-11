Kartal pençesi!
FIBA Şampiyonlar Ligi’nde grup liderliğini elinde bulunduran Beşiktaş SJ, 12. hafta mücadelesinde İtalyan D.Sassari’yi ağırladı. Rakibini 30 sayı farkla yenen Kartal’da Roll, 18 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Stimac ve Thompson ikilisiyle 5. dakikanın sonunda üstünlük kurmayı başardı. Rakibini dış atışlara zorlayan siyah-beyazlılar, hücumda yaptığı hatalar neticesinde rakibinin kolay sayı bulmasını engelleyemezken son dakikaya 16-15 önde girdi. Son hücumda pota altında başarılı olan İtalyan ekibi çeyreği 17-16 galip bitirdi.
İkinci çeyreğe Sertaç Şanlı'nın basketiyle giren Beşiktaş Sompo Japan, 9-0'lık bir seriyle üstünlüğü yeniden ele geçirdi ve 15. dakikayı 32-21 önde tamamladı. Clark'ın hücuma yaptığı katkıyla oyunu kontrol altına alan siyah-beyazlı takım, yakaladığı fırsatları değerlendirmekte güçlük çekmedi. Hızlı hücumlardan istediğini alan Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 44-30 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan ve farkı 21 sayıya (51-30) taşıyan Beşiktaş Sompo Japan, Dinamo Sassari'nin farkı azaltma çabalarına karşılık vermekte zorluk yaşamadı. Rahat bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, savunmada da hata yapmayınca üçüncü çeyreği 73-47 önde tamamladı.
Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, 32. dakikanın son saniyesinde Roll'ün üçlüğüyle farkı 30 sayıya kadar yükseltti: 81-51. Bu bölümde siyah-beyazlı takımın başantrenörü Ufuk Sarıca, az süre alan oyuncularına şans verirken, Beşiktaş Sompo Japan, bitime 19.7 saniye kala İlkan Karaman'ın atışıyla 100 sayıya ulaştı ve karşılaşmadan 100-70 galip ayrıldı.
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Eddie Viato (Fransa), Erez Gurion (İsrail), Sergiy Chebyshev (Ukrayna)
Beşiktaş Sompo Japan: Thompson 7, Muratcan Güler, Roll 18, Clark 8, Stimac 11, Şafak Edge 7, Erkan Veyseloğlu 10, Sertaç Şanlı 8, Strawberry 6, Kenan Sipahi 4, Weems 7, İlkan Karaman 14
Dinamo Sassari: Bell 5, Sacchetti 11, Devecchi, Lacey 2, Lydeka 5, Odom 4, D'Ercole 6, Savanovic 4, Stipcevic 13, Lawal 16, Monaldi 4
1. Periyot: 16-17
Devre: 44-30
3. Periyot: 73-47
5 faulle çıkan: 35.58 Devecchhi (Dinamo Sassari)
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:57
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
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