 Kara Kartal fırtınası – Fotomaç – 11 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Kara Kartal fırtınası

    Kara Kartal fırtınası
    Passolig, sezonun ilk yarısına dair seyirci sayısı ve tribün geliri rakamlarını açıkladı. İlk yarıdaki tüm karşılaşmalarda en fazla bilet satışı yapan üç kulüp, Beşiktaş, F.Bahçe ve Konyaspor olarak sıralandı. Beşiktaş, Avrupa Kupası'nda da 35 bin seyirci ortalamasıyla oynadı.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:01
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kara Kartal fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.