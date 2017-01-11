 Holosko ve Bobo şov! – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    ve şov!

    Holosko ve Bobo şov!
    Siyah-beyazlı takımın iki eski futbolcusu ve , transfer oldukları Avustralya'da deyim yerindeyse 'şov' yapıyor. İyi bir performans yakalayan ikiliden 32 yaşındaki Brezilyalı Bobo, 14 maçta 8 gol attı, 3 asist yaptı. Slovak forvet Holosko da 13 maçta 5 gol, 2 asistle oynadı. İki yıldızın oynadığı Sydney takımı, en yakın rakibine 7 puan farkla yenilgisiz liderlik koltuğunda oturuyor.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
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