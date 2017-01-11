 Geri dön Gülüm! – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Geri dön Gülüm!

    Geri dön Gülüm!

    2016 Ocak’ta Çin’e giden , “Türkiye’ye dönmek istiyorum” diyerek Kara Kartal’a mesaj yolladı.

    ara transfer döneminde savunma sorununu eski oyuncusu 'ü alarak çözmeyi hedefliyor. İlk olarak Hırvat futbolcu Mitrovic'i renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, şimdi de eski yıldızına teklif götürdü. Geçen sezon devre arasında 7 milyon euro bonservis bedeli ile Çin'in Hebei China Fortune takımına satılan Ersan Gülüm için kiralama formülü düşünülüyor. Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiren Ersan Gülüm; "Eşim, Çin'e uyum sağlayamadı. Bu nedenle ailemi de düşünmek zorundayım. Ne kadar Beşiktaşlı olduğumu herkesin bildiğini düşünüyorum. Şu anda görüşmeler sürüyor. Henüz netlik kazanmadı ama önümüzdeki günlerde eski takımım Beşiktaş'a dönebilirim. Bunu da önümüzdeki bir kaç gün içerisinde görürüz" ifadelerini kullandı.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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