 Budkivsky’den yeşil ışık – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Budkivsky’den yeşil ışık

    Budkivsky’den yeşil ışık

    Anzhi’nin 24 yaşındaki Ukraynalı forveti , “Teklif bütün tarafları tatmin ederse, transferin sonuçlanması mümkün” dedi.

    'ın forvet adayları arasında üst sıralarda yer alan Anzhi'nin golcüsü Pylyp Budkivsky, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan ve Anzhi'de kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki forvet, Ukrayna basınına konuşurken, Anzhi'nin kendisini kamp dönemi için çağırdığını ifade etti. Budkivsky, "Anzhi'deki sözleşmemin koşulları 2017 yazına kadar geçerli. Bonservisim Shakhtar'da, eğer bazı değişiklikler olursa ve Anzhi de sözleşmemi devam ettiremezse, her şey kulüpler bazında karara bağlanır. Dinlendim, kuvvet topladım ve yeni futbol yılı için çalışmaya başlamaya hazırım" dedi. 1.96'lık golcü "Beşiktaş'tan teklif aldın mı?" sorusuna ise, "Bunu her şeyden önce menajerim ve Shakhtar bilir. Eğer bu teklif, bütün tarafları tatmin ederse, transferin sonuçlanması mümkün. Bu konu hakkında daha fazla konuşmayacağım" cevabını verdi. Genç forvetin bu yanıtı, kulüplerin onaylaması durumunda transferin gerçekleşeceği şeklinde yorumlandı.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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