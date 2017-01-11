 Beşiktaş’ın Avrupa sınavı A Spor’da – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş’ın Avrupa sınavı A Spor’da

    Beşiktaş’ın Avrupa sınavı A Spor’da
    E Grubu'nda lider olan bugün 'yi konuk ediyor. Akatlar Arena'da oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak bu zorlu mücadele A Spor'dan yayınlanacak. Taraftarı önünde oynadığı 5 maçı da kazanan Kara Kartal, İtalyan ekibine karşı deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 75-74 kazanmayı başarmıştı.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:47
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