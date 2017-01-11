Beşiktaş, Osmanlıspor'a hazırlanıyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmaların sabah bölümü basın mensuplarına kapalı olurken, günün ikinci idmanı ise medyaya açık olarak yapıldı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda futbolcular, istasyon ve pas çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadılar. İdmanın son bölümünde bazı oyuncular ayrıca frikik çalışması yaptı.

Siyah-beyazlı ekipte izinli olan Aras Özbiliz antrenmana katılmazken, tedavisi devam eden Ömer Şişmanoğlu ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Beşiktaş, yarın gerçekleştireceği idmanla Osmanlıspor müsabakasının hazırlıklarını devam ettirecek.



TOLGA VE OLCAY KORKUTTU

Siyah-beyazlı oyuncular Tolga Zengin ve Olcay Şahan, antrenman sırasında yüzlerine top isabet etmesi nedeniyle kısa süreli sakatlık geçirdiler.

Çift kale maç sırasında yüzüne top gelen Olcay, bir süre acı çekerken, kulüp doktorunun kortrolünün ardından idmana devam etti.

Cenk Tosun'un sert şutu yüzüne isabet eden kaleci Tolga Zengin ise sahadaki yerini bir süre Utku Yuvakuran'a bıraktı. Tolga, doktor kontrolü sonrası idmana yeniden dahil oldu.







BAŞKAN ORMAN ANTRENMANI İZLEDİ

Siyah-beyazlı takımın antrenmanını, kulüp başkanı Fikret Orman da takip etti.

Yönetim kurulu üyesi Metin Albayrak ile birlikte antrenmanın yapıldığı sahanın kenarına gelen başkan Fikret Orman, bir süre buradan çalışmayı izledikten sonra tesislere döndü.