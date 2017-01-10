 Sobol için yeni harekat – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Sobol için yeni harekat

    Sobol için yeni harekat
    'ın 'a olan ilgisi biliniyor. Yönetim şu anda forvet transferine odaklansa da Şenol Güneş, Adriano'yu ileride kullanmak için bir de sol bek istiyor. Kartal, Zorya'nın Shakhtar Donetsk'ten kiraladığı Sobol için kısa sürede yeni harekat başlatacak. 21 yaşındaki oyuncu Avrupa Ligi'nde F.Bahçe'ye karşı 2 maçta da forma giymiş, Kadıköy'de kırmızı kart görmüştü.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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