Sobol için yeni harekat
Beşiktaş'ın Eduard Sobol'a olan ilgisi biliniyor. Yönetim şu anda forvet transferine odaklansa da Şenol Güneş, Adriano'yu ileride kullanmak için bir de sol bek istiyor. Kartal, Zorya'nın Shakhtar Donetsk'ten kiraladığı Sobol için kısa sürede yeni harekat başlatacak. 21 yaşındaki oyuncu Avrupa Ligi'nde F.Bahçe'ye karşı 2 maçta da forma giymiş, Kadıköy'de kırmızı kart görmüştü.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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