Simone Zaza için geliyor!

İtalyan basını, Simone Zaza'nın Beşiktaş ile temasta olduğunu belirtti.

Çizme basınında çıkan haberlerde West Ham United'ta 9 maçta gol atamayan 25 yaşındaki forvetin babası Antonio Zaza'nın bugün İstanbul'a geleceği ve siyah-beyazlı idarecilerle masaya oturacağı yazıldı. Baba Antonia Zaza ardından Londra'ya dönecek ve transferi oğluyla birlikte değerlendirecek.