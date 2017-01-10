Simone Zaza için geliyor!
İtalyan basını, Simone Zaza'nın Beşiktaş ile temasta olduğunu belirtti.
Çizme basınında çıkan haberlerde West Ham United'ta 9 maçta gol atamayan 25 yaşındaki forvetin babası Antonio Zaza'nın bugün İstanbul'a geleceği ve siyah-beyazlı idarecilerle masaya oturacağı yazıldı. Baba Antonia Zaza ardından Londra'ya dönecek ve transferi oğluyla birlikte değerlendirecek.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Simone Zaza için geliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.