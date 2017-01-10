 ‘Sancılar bitti’ – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    ‘Sancılar bitti’

    ‘Sancılar bitti’
    Uzun süreli sakatlığını atlatan , önceki gün Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçıyla sahalara dönmüştü. Tecrübeli orta saha oyuncusu "Allah'a şükür o sancılı, acı serüven geride kaldı. Formamla yine buluşmam ilk günkü gibi aynı heyecan" diye yazıp Beşiktaş formalı bir fotoğrafını paylaştı. Siyah-beyazlı taraftarlardan binlerce beğeni aldı.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:55
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