‘Sancılar bitti’
Uzun süreli sakatlığını atlatan Veli Kavlak, önceki gün Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçıyla sahalara dönmüştü. Tecrübeli orta saha oyuncusu "Allah'a şükür o sancılı, acı serüven geride kaldı. Formamla yine buluşmam ilk günkü gibi aynı heyecan" diye yazıp Beşiktaş formalı bir fotoğrafını paylaştı. Siyah-beyazlı taraftarlardan binlerce beğeni aldı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 19:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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