Pratto “7 milyon euro” dediler
Beşiktaş'ın kanca attığı forvetlerden biri olan Lucas Pratto için kulübü Atletico Mineiro yüksek bir bonservis bedeli belirledi. Brezilya ekibi siyah-beyazlılardan 7 milyon Euro istedi. Kartal'ın "O zaman sezon sonuna kadar kiralayalım, bir de opsiyon belirleyelim" teklifi de kabul edilmedi. Beşiktaş yönetimi verebileceği en yüksek bonservisi önerip son cevabı bekleyecek. Ancak transferi bir hayli zor görünüyor.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Pratto “7 milyon euro” dediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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