 Pratto “7 milyon euro” dediler – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Pratto “7 milyon euro” dediler

    Pratto “7 milyon euro” dediler
    'ın kanca attığı forvetlerden biri olan için kulübü yüksek bir bonservis bedeli belirledi. Brezilya ekibi siyah-beyazlılardan 7 milyon Euro istedi. Kartal'ın "O zaman sezon sonuna kadar kiralayalım, bir de opsiyon belirleyelim" teklifi de kabul edilmedi. Beşiktaş yönetimi verebileceği en yüksek bonservisi önerip son cevabı bekleyecek. Ancak transferi bir hayli zor görünüyor.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:37
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