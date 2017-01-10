Olcay Şahan'dan Trabzonspor açıklaması
Beşiktaş'ta Ryan Babel'in transfer edilmesinin ardından kadroya girmekte daha da zorlanması beklenen milli yıldız Olcay Şahan için transfer iddiaları gündeme gelmişti. Olcay Şahan, konuyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.
Beşiktaşlı futbolcunun Trabzonspor kampına katıldığı hatta tarafların anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü. İşte Olcay'ın transfer sözleri
Trabzonspor iddiaları hakkında ilk kez konuşan 29 yaşındaki futbolcu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"BENİ BÜTÜN KULÜPLER İSTİYOR"
Habertürk'ün haberine göre Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmadığını dile getiren yıldız oyuncu, "Beni sadece Trabzonspor değil Türkiye'deki bütün kulüpler istiyor." dedi.
Olcay Şahan, menajerine de takımdan ayrılmak ya da Trabzonspor ile görüşmesi konusunda talimat vermediğinin altını çizdi.Takımdaki geleceğine de değinen Olcay, "Ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." diyerek net konuştu.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:00
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Olcay Şahan'dan Trabzonspor açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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