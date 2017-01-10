İşte Kartal'ın Ibrahimovic'i
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş “Bana pivot santrfor lazım” demişti. Siyah-beyazlılar da rotasını ‘Yeni İbrahimovic’e kırdı.
Kartal'da yılan hikayesine dönen forvet transferinde öne çıkan isim Pylyp Budkivsky... Uzun süre Samuel Eto'o'nun peşinde koşan ancak Kamerunlu yıldızı alamayan Beşiktaş tam da teknik direktörü Şenol Güneş'in istediği gibi bir 'pivot santrfora' kanca attı. Siyah-beyazlılar Anzhi'de forma giyen Budkivsky için görüşmeleri hızlandırdı. Ukraynalı golcünün 24 yaşında olması ve Şenol Güneş'in yeni oyun sistemine uyması Budkivsky'i transferde öne çıkardı. Kontratı sezon sonu bitecek olan genç forvet için istenen bonservis bedeli 1.5 milyon Euro. Pylyp Budkivsky de kariyerinin bu döneminde yeni bir maceraya sıcak bakıyor.
21 MAÇTA 5 KEZ AĞLARI SARSTI
Pylyp Budkivsky Anzhi formasıyla Rusya Ligi'nde 19 karşılaşmada forma giydi. Rubin Kazan'a 1, Rostov'a 2 gol attı. Kupada da Zenit ağlarını 2 kez sarsmayı başardı. Genç oyuncu 1.96'lık boyuna rağmen ayaklarına hakim. Kafa toplarında ise rakiplerine büyük üstünlük kuruyor. Teknik direktör Şenol Güneş oyunu rakip alana yıkmak için Budkivsky'nin bu özelliğinden faydalanmayı hesaplıyor. 24 yaşındaki forvet oyun git-gel şeklinde süratlendiğinde ise sıkıntı yaşıyor.
O FİRMADAN OYUNCU YAĞIYOR
Budkivsky'nin menajerlik şirketi olan Prostar'dan son dönemde Türkiye'ye birçok isim geldi. Beşiktaş'ın geçen sezon aldığı Denys Boyko, Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavayev, Karabük'ün yeni yıldızı Evgen Seleznev bu menajerlik şirketinin Türkiye'ye gelen oyuncuları.
21 MAÇTA 5 KEZ AĞLARI SARSTI
Pylyp Budkivsky Anzhi formasıyla Rusya Ligi'nde 19 karşılaşmada forma giydi. Rubin Kazan'a 1, Rostov'a 2 gol attı. Kupada da Zenit ağlarını 2 kez sarsmayı başardı. Genç oyuncu 1.96'lık boyuna rağmen ayaklarına hakim. Kafa toplarında ise rakiplerine büyük üstünlük kuruyor. Teknik direktör Şenol Güneş oyunu rakip alana yıkmak için Budkivsky'nin bu özelliğinden faydalanmayı hesaplıyor. 24 yaşındaki forvet oyun git-gel şeklinde süratlendiğinde ise sıkıntı yaşıyor.
O FİRMADAN OYUNCU YAĞIYOR
Budkivsky'nin menajerlik şirketi olan Prostar'dan son dönemde Türkiye'ye birçok isim geldi. Beşiktaş'ın geçen sezon aldığı Denys Boyko, Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavayev, Karabük'ün yeni yıldızı Evgen Seleznev bu menajerlik şirketinin Türkiye'ye gelen oyuncuları.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
İşte Kartal'ın Ibrahimovic'i haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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