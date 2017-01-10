 İşte Kartal'ın Ibrahimovic'i – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    İşte Kartal'ın Ibrahimovic'i

    İşte Kartal'ın Ibrahimovic'i

    Teknik Direktörü Güneş “Bana pivot santrfor lazım” demişti. Siyah-beyazlılar da rotasını ‘Yeni İbrahimovic’e kırdı.

    Kartal'da yılan hikayesine dönen forvet transferinde öne çıkan isim Pylyp Budkivsky... Uzun süre Samuel Eto'o'nun peşinde koşan ancak Kamerunlu yıldızı alamayan Beşiktaş tam da teknik direktörü Şenol Güneş'in istediği gibi bir 'pivot santrfora' kanca attı. Siyah-beyazlılar Anzhi'de forma giyen Budkivsky için görüşmeleri hızlandırdı. Ukraynalı golcünün 24 yaşında olması ve Şenol Güneş'in yeni oyun sistemine uyması Budkivsky'i transferde öne çıkardı. Kontratı sezon sonu bitecek olan genç forvet için istenen bonservis bedeli 1.5 milyon Euro. Pylyp Budkivsky de kariyerinin bu döneminde yeni bir maceraya sıcak bakıyor.

    21 MAÇTA 5 KEZ AĞLARI SARSTI
    formasıyla Rusya Ligi'nde 19 karşılaşmada forma giydi. Rubin Kazan'a 1, Rostov'a 2 gol attı. Kupada da Zenit ağlarını 2 kez sarsmayı başardı. Genç oyuncu 1.96'lık boyuna rağmen ayaklarına hakim. Kafa toplarında ise rakiplerine büyük üstünlük kuruyor. Teknik direktör Şenol Güneş oyunu rakip alana yıkmak için Budkivsky'nin bu özelliğinden faydalanmayı hesaplıyor. 24 yaşındaki forvet oyun git-gel şeklinde süratlendiğinde ise sıkıntı yaşıyor.

    O FİRMADAN OYUNCU YAĞIYOR
    Budkivsky'nin menajerlik şirketi olan Prostar'dan son dönemde Türkiye'ye birçok isim geldi. 'ın geçen sezon aldığı Denys Boyko, Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavayev, Karabük'ün yeni yıldızı Evgen Seleznev bu menajerlik şirketinin Türkiye'ye gelen oyuncuları.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:42
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