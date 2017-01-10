 Gomez: Az attım – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Gomez: Az attım

    Gomez: Az attım
    Sezon başında 'tan ayrılıp 'un yolunu tutan ilk yarıda sadece 4 gol atabilmişti. Almanya'da büyük düşüş yaşayan 31 yaşındaki forvet "Bu gol sayısı bana yakışmıyor. Beşiktaş'ta 4 katını atmıştım. Yunus Mallı'nın transferi beni de olumlu etkiler. O harika asistler yapan bir futbolcu" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:52
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