Gomez: Az attım
Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılıp Wolfsburg'un yolunu tutan Mario Gomez ilk yarıda sadece 4 gol atabilmişti. Almanya'da büyük düşüş yaşayan 31 yaşındaki forvet "Bu gol sayısı bana yakışmıyor. Beşiktaş'ta 4 katını atmıştım. Yunus Mallı'nın transferi beni de olumlu etkiler. O harika asistler yapan bir futbolcu" ifadelerini kullandı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 19:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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