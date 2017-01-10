Ersan kiralık olarak dönüyor
Kartal geçtiğimiz sezonun devre arasında Çin'in Hebei China Fortune kulübüne sattığı Ersan Adem Gülüm'ü geri getirmek için harekete geçti.
Savunmaya Matej Mitrovic'i transfer eden siyah-beyazlılar eski oyuncusu Ersan'ı kiralamak için Hebei ile masaya oturdu. 29 yaşındaki stoper, Beşiktaş'ın teklifine "Evet" derken kulüplerin de 1.5 yıllığına kiralık olarak anlaşmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Ersan'a yeniden çubuklu formayı giydirmeyi düşünen yönetim böylece savunma bölgesine yapacağı takviyeleri tamamlayacak. Ersan, Çin'de 24 maça çıkarken 2 kez ağları sarsmıştı. 9 kez sarı kartla cezalandırlan futbolcu, 1 de kırmızı kart gördü. Bu transferin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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