 Ersan kiralık olarak dönüyor – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Ersan kiralık olarak dönüyor

    Ersan kiralık olarak dönüyor

    Kartal geçtiğimiz sezonun devre arasında Çin'in Hebei China Fortune kulübüne sattığı 'ü geri getirmek için harekete geçti.

    Savunmaya Matej Mitrovic'i transfer eden siyah-beyazlılar eski oyuncusu Ersan'ı kiralamak için Hebei ile masaya oturdu. 29 yaşındaki stoper, 'ın teklifine "Evet" derken kulüplerin de 1.5 yıllığına kiralık olarak anlaşmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Ersan'a yeniden çubuklu formayı giydirmeyi düşünen yönetim böylece savunma bölgesine yapacağı takviyeleri tamamlayacak. Ersan, Çin'de 24 maça çıkarken 2 kez ağları sarsmıştı. 9 kez sarı kartla cezalandırlan futbolcu, 1 de kırmızı kart gördü. Bu transferin birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:57
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