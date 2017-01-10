Calleri'de ısrarcı
Siyah-beyazlı kulübün uzun forvet listesinde adı bulunan Jonathan Calleri hakkında İspanyol AS Gazetesi'nden yeni bir iddia geldi. AS, Beşiktaş'ın 23 yaşındaki futbolcu için ısrarcı olduğunu yazdı. Kartal'ın haricinde Sevilla, Fiorentina, Flamengo ve Las Palmas'ın da oyuncuyu istediği vurgulandı. West Ham'da bu sezon 6 maçta forma giydi, gol atamadı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
Calleri'de ısrarcı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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