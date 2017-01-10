 Calleri'de ısrarcı – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Calleri'de ısrarcı

    Calleri'de ısrarcı
    Siyah-beyazlı kulübün uzun forvet listesinde adı bulunan hakkında İspanyol AS Gazetesi'nden yeni bir iddia geldi. AS, Beşiktaş'ın 23 yaşındaki futbolcu için ısrarcı olduğunu yazdı. Kartal'ın haricinde Sevilla, Fiorentina, Flamengo ve Las Palmas'ın da oyuncuyu istediği vurgulandı. West Ham'da bu sezon 6 maçta forma giydi, gol atamadı.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:36
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