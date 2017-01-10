 Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Sassari – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Sassari

    Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Sassari

    Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 12. hafta maçında yarın İtalya'nın Dinamo Sassari ekibini konuk edecek.

    BJK Akatlar Arena'da gerçekleştirilecek karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

    E Grubu'nda 9 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle 5. durumda bulunan İtalyan ekibini, taraftarı önünde mağlup etmek için mücadele verecek.

    Grupta 12. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

    # Takım Maç G M A Y Puan
    1

    Beşiktaş Sompo Japan

    		 11 9 2 894 804 20
    2 MHP RIESEN 11 8 3 918 810 19
    3 Partizan 11 7 4 823 815 18
    4 AEK 11 6 5 885 791 17
    5 Dinamo Sassari 11 5 6 852 848 16
    6 Stelmet 11 4 7 798 841 15
    7 Proximus Spirou 11 4 7 799 878 15
    8 Szolnoki 11 1 10 756 938 12
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:44
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