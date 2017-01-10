Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Sassari
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 12. hafta maçında yarın İtalya'nın Dinamo Sassari ekibini konuk edecek.
E Grubu'nda 9 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 5 galibiyet ve 6 yenilgiyle 5. durumda bulunan İtalyan ekibini, taraftarı önünde mağlup etmek için mücadele verecek.
Grupta 12. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
|#
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|
Beşiktaş Sompo Japan
|11
|9
|2
|894
|804
|20
|2
|MHP RIESEN
|11
|8
|3
|918
|810
|19
|3
|Partizan
|11
|7
|4
|823
|815
|18
|4
|AEK
|11
|6
|5
|885
|791
|17
|5
|Dinamo Sassari
|11
|5
|6
|852
|848
|16
|6
|Stelmet
|11
|4
|7
|798
|841
|15
|7
|Proximus Spirou
|11
|4
|7
|799
|878
|15
|8
|Szolnoki
|11
|1
|10
|756
|938
|12
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 09:44
- Kale 17’lik Batuhan’ın
Toplam 5
Yorum
A.B 1905 muslera ve bruma hariç yöneticileride dahil olmak üzere komple olarak kelepir fiatına satılsın.bu duruma sebep olanlar Allahından bulsunlar,
- Otelde çikolata nöbeti!
Toplam 2
Yorum
ilkerfb Fernandao yemesin yeter
- Tam isabet
Toplam 5
Yorum
feneronline ne defansa yardım ediyo ne pres yapıyo adam geçtiğinide görmedik erken yorum yapmak yanlış bence
Beşiktaş'ın rakibi Dinamo Sassari haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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