 Babel dondu – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Babel dondu

    Babel dondu
    'ın yeni transferi , Antalya kampında göz dolduran isimlerden biriydi. Kamp sonrası İstanbul'a gelen Hollandalı yıldız, şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukla tanıştı. 30 yaşındaki futoblcu twitter hesabından "Moskova'dayız" tweeti attı. Takipçileri Ryan Babel'in bu paylaşımına kahkahalarla güldü.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:51
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