Babel dondu
Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel, Antalya kampında göz dolduran isimlerden biriydi. Kamp sonrası İstanbul'a gelen Hollandalı yıldız, şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukla tanıştı. 30 yaşındaki futoblcu twitter hesabından "Moskova'dayız" tweeti attı. Takipçileri Ryan Babel'in bu paylaşımına kahkahalarla güldü.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 19:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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