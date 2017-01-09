Yeni hedef Bony

Beşiktaş’ın Samuel Eto’o transferi hüsranla sonuçlanınca rota eski gözde Wilfried Bony’ye kırıldı. Çin’den de teklifler alan Fildişili yıldızın kararı bekleniyor

Kartal hem sezon başında hem de devre arasında istediği Samuel Eto'o transferinde büyük şok yaşamıştı. Antalyaspor cephesi Kamerunlu yıldızı bırakmayacaklarını belirtirken Beşiktaş da hemen alternatif isimlere yöneldi. Liste başında daha önce de görüşülen ancak ikna edilemeyen Wilfried Bony var. Fildişili forvetle sezon başında temas kurulmuş ancak 28 yaşındaki oyuncu Premier Lig'de kalmak istediğini belirterek Manchester City'den kiralık olarak Stoke City'nin yolunu tutmuştu.



Wilfried Bony'nin transferinde Beşiktaş'ı zorlayacak iki etken var. Biri Avrupa futbolunun belası olan Çin pazarının Bony için de teklif sunmaya hazırlanması. Kartal'ın kiralık olarak istediği golcü için Çin kulüplerinin 10 milyon euro'yu aşan önerilerle City'nin kapısını çalacağı belirtiliyor. Siyah-beyazlı idarecileri düşündüren bir diğer durum ise Bony'nin Fildişi Sahilleri ile Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alacak olması. Aboubakar da bu kupaya gidecek.