Talisca yetmedi

Belek kampını tamamlayan Beşiktaş, Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçını kaybetti. Golle dönen Talisca, izleyenleri mest etti

Beşiktaş, Antalya'dan keyifsiz dönüyor... Samuel Eto'o transferinde tatsızlık yaşayan siyap-beyazlılar, Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçını da 4-2 kaybetti. Yeni transfer Babel'in yanı sıra sakatlıktan dönen Talisca, Veli ve Aras'ın da forma giydiği maçta siyahbeyazlılar pek de iyi görüntü vermedi.



İSTANBUL'A DÖNDÜLER

Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 yenik kapayan Beşiktaş, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle maçta dengeyi kurmaya çalıştı. Celustka'nın golüyle 3-0 geriye düşen Kartal, Talisca'nın 5 dakikaya sığdırdığı 2 golle umutlandı: 2-3. Ancak eski futbolcuları Ramon Motta maçın skorunu belirledi: 4-2. Belek kampını tamamlayan Kartal, İstanbul'a döndü.



ETO'O FORMA GİYMEDİ

Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde gündemine gelen Samuel Eto'o, karşılaşmada forma giymedi. Karşılaşma öncesi yan sahada bireysel olarak çalışmasını sürdüren Kamerunlu yıldız, daha sonra Beşiktaş mücadelesinin bir bölümünü saha kenarından izledi.



BABEL HAZIR GÖZÜKTÜ

Beşiktaş 'ın yeni transferi, Antalyaspor maçında hazır bir görüntü sergiledi. Maça santrfor olarak başlayan Hollandalı oyuncu forvet hattında etkili olamadı. Ancak yıldız futbolcu istekli halleriyle takımın iyileri arasındaydı. Talisca'nın ikinci golünde asisti yapan isim Babel'di.