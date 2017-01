Talisca: "Muslera derbide şanslıydı"

Beşiktaş'ınyani bilinen adıylamütevazı ve çok keyiflibir insan Talisca ... Yaptığımız söyleşidenben çok keyif aldım, bakalımsizler de beğenecek misiniz?-Talisca Türkiye'ye iyi tanıyor, gelirken ne ummuştu, neler buldu?-"Gelirken çok kolay bir lige gittiğimi söyleyenler olmuştu. Asla öyle değil,burası.Bu da beni mutlu etti bir bakıma.Zor ligler futbolcuyu."Takım iyi giderken sakatlandık ama bu demek değildir ki biz olmadığımız için takım düşüşe geçti. O an için düşüş yaşanacakmış ki yaşandı.Ancak biz çok iyi bir takıma sahibiz.gün çalışarak üstüne koyan, teknik direktörün verdiği taktiği çok iyi şekilde uygulayan, uyumlu bir takımız.Liderin sadece bir puan gerisindeyiz bu da çok önemli değil. İkinci yarıda tüm rakiplerimizle bir kez daha oynayacağız.Yarış iki takım arasında geçmeyecek başka takımlar da var. Bu yarışı sonuna kadar götürüp."-"Çocukluğumdan beri hep futbolcu olmakiçin kendimi şartladım veher gün bunun için çalıştım.Ama bunu düşünürken de hep farklı bir şey ortaya koymak gerektiğini aklıma yazıyorddum.'ni ve diğer liglere baktığımda; tamam çok iyi oyuncular var amaortaya koyan oyuncu sayısı her zaman azdır ben de böyle bir oyuncu olmak istedim., takımınız için bazı taban şeyler yapmanız lazım, onları bırakmadan farklı bir şey koyabilirseniz sahaya, farklı bir oyuncu oluyorsunuz."Gol atmayı seviyorum!(Gülerek) Asisti de seviyorum tabii.Gülüyor, içten bir gülüş bu;girip "Beşiktaş'ta uzunyıllar oynamak ister misin" diyesormama gerek bırakmıyor;"Başkanımız keşke benim bonservisimi alsa ve uzun yıllar burada kalsam.."bonservisini almak pek kolay değil, ağırlığınca altın gerekebilir!" diyorum, yine gülüyor ama bu kez,der gibi. Dönüyoruz ilk yarıdaki bazı maçların detaylarına...takımlara karşı oynamadım kalecilerin hepsini tanımıyorum ama oynadıklarım için de..."de aynı görüşte olduğumu söylüyorum vedevam ediyor; "iyi kaleci ve bizim maçta çok şanslıydı o..."soruyorum, "Taçtan gelen topa çok iyi vurmuştun ve köşeden çıkarmıştı. Onu mu kast ediyorsun?dedi ve şu ilginç cümleyi söyledi; "çok şanslıydı çünkü 45 dakika oynadım! Fazla oynasaydım farklı şeyler olabilirdi!"-"Milli Takım hedefim kesin ve net her zaman var. Alt yaş gruplarından itibaren hep Milli Takım'a gittim.Hep üst düzey oynadım... Şimdi'tayım ve büyük bir kulüp...beni Milli Takım'a aldı ve bu benim için büyük mutluluktu. Şimdivar, kulüpler de hep başarılıydı umarım Milli Takım'da da başarılı olacaktır.Milli Takım'a gitmek çok kolay değil bugün hak edip de gidemeyen çok büyük isimler var. Kendimi ayrı tutuyorum ama umuyorum ki."olaraktaraftarı, diyorum ve bakın neler söylüyor:-Her maça gelip büyük destek veriyorlar.Bu çok önemli. Bizi inanılmaz motive ediyorlar.'da onlarla birlikte çok daha güçlüyüz. 11 değil, 12 kişi oynuyoruz"edip başarılar diliyoruz...