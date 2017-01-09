 Olcay Şahan'dan Trabzonspor açıklaması – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    'dan Trabzonspor açıklaması

    Olcay Şahan'dan Trabzonspor açıklaması

    Beşiktaş'ta Ryan Babel'in transfer edilmesinin ardından kadroya girmekte daha da zorlanması beklenen milli yıldız için transfer iddiaları gündeme gelmişti. Olcay Şahan, konuyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

    Beşiktaşlı futbolcunun Trabzonspor kampına katıldığı hatta tarafların anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü. İşte Olcay'ın transfer sözleri

    Trabzonspor iddiaları hakkında ilk kez konuşan 29 yaşındaki futbolcu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    "BENİ BÜTÜN KULÜPLER İSTİYOR"

    Habertürk'ün haberine göre Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmadığını dile getiren yıldız oyuncu, "Beni sadece Trabzonspor değil Türkiye'deki bütün kulüpler istiyor." dedi.

    , menajerine de takımdan ayrılmak ya da Trabzonspor ile görüşmesi konusunda talimat vermediğinin altını çizdi.Takımdaki geleceğine de değinen Olcay, "Ben Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." diyerek net konuştu.

    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:40
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