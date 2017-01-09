Jackson harekatı
Kara Kartal’ın forvet listesine dev bir isim daha girdi. Jackson Martinez için resmi kiralama teklifi yapıldı
Siyah-beyazlılar Samuel Eto'o olmayınca harıl harıl forvet arayışlarına girişti. Kartal'ın listesindeki isimlerden biri de Jackson Martinez. Büyük umutlarla gittiği Atletico Madrid'de başarısız olan ve Çin'in Guangzhou Evergrande ekibinin yolunu tutan 30 yaşındaki oyuncu Avrupa'ya dönmek istiyor. Bonservis bedeli 30 milyon euro olduğu için siyah-beyazlılar 3 milyon euro'luk kiralama bedeliyle Jackson'a çubuklu formayı giydirmeye çalışıyor. Avrupa futboluna özlem duyan tecrübeli golcünün kendini yeniden kanıtlama isteği Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Jackson harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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