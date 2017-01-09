 Jackson harekatı – Fotomaç – 09 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ocak 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Jackson harekatı

    Jackson harekatı

    Kara Kartal’ın forvet listesine dev bir isim daha girdi. için resmi kiralama teklifi yapıldı

    Siyah-beyazlılar Samuel Eto'o olmayınca harıl harıl forvet arayışlarına girişti. Kartal'ın listesindeki isimlerden biri de . Büyük umutlarla gittiği Atletico Madrid'de başarısız olan ve Çin'in Guangzhou Evergrande ekibinin yolunu tutan 30 yaşındaki oyuncu Avrupa'ya dönmek istiyor. Bonservis bedeli 30 milyon euro olduğu için siyah-beyazlılar 3 milyon euro'luk kiralama bedeliyle Jackson'a çubuklu formayı giydirmeye çalışıyor. Avrupa futboluna özlem duyan tecrübeli golcünün kendini yeniden kanıtlama isteği Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Jackson harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.