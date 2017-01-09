 Calleri’ye yoklama – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Calleri’ye yoklama

    Calleri’ye yoklama
    Siyah-beyazlıların hücuma düşündüğü alternatif isimlerden biri de Jonathan Calleri. Kartal'ın eski hocası Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'da kiralık oynayan 23 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılmayı istiyor. Sadece 6 maçta oynayan Calleri için pazarlıklar sürüyor.

    1.96'LIK KULE GOLCÜ
    Menajerler tarafından Beşiktaş'a önerilen isimlerden biri de Anzhi'de oynayan Pylyp Budkivsky. 24 yaşındaki 1.96'lık forvet de Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Kartal'ın golcü listesinde alt sıralarda bulunan futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş'in kararı bekleniyor.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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