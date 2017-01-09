Calleri’ye yoklama
Siyah-beyazlıların hücuma düşündüğü alternatif isimlerden biri de Jonathan Calleri. Kartal'ın eski hocası Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'da kiralık oynayan 23 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılmayı istiyor. Sadece 6 maçta oynayan Calleri için pazarlıklar sürüyor.
1.96'LIK KULE GOLCÜ
Menajerler tarafından Beşiktaş'a önerilen isimlerden biri de Anzhi'de oynayan Pylyp Budkivsky. 24 yaşındaki 1.96'lık forvet de Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Kartal'ın golcü listesinde alt sıralarda bulunan futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş'in kararı bekleniyor.
1.96'LIK KULE GOLCÜ
Menajerler tarafından Beşiktaş'a önerilen isimlerden biri de Anzhi'de oynayan Pylyp Budkivsky. 24 yaşındaki 1.96'lık forvet de Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Kartal'ın golcü listesinde alt sıralarda bulunan futbolcu için teknik direktör Şenol Güneş'in kararı bekleniyor.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Calleri’ye yoklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.