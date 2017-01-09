 Bobo coştu bir kere – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Bobo coştu bir kere

    Bobo coştu bir kere
    Kartal'ın eski forveti Bobo, Sydney formasıyla döktürüyor. Brezilyalı oyuncu, takımının Central Coast Marines'i 3-2 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Bobo'nun ilk golünün asistini yine eski bir Beşiktaşlı olan Filip Holosko yaptı. Sydney ligde açık farkla lider durumda.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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