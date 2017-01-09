Bobo coştu bir kere

Kartal'ın eski forveti Bobo, Sydney formasıyla döktürüyor. Brezilyalı oyuncu, takımının Central Coast Marines'i 3-2 yendiği karşılaşmada 2 gol kaydetti. Bobo'nun ilk golünün asistini yine eski bir Beşiktaşlı olan Filip Holosko yaptı. Sydney ligde açık farkla lider durumda.