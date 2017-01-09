Beşiktaş taraftarının sevgilisi geri dönüyor
Beşiktaş, Çin'e sattığı Ersan Adem Gülüm ile yeniden temasa geçerek defansa takviye yapmak istiyor.
Şu ana kadar defansa Mitroviç'i dahil eden Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm'ü de sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı.Çin'de futbol yaşantısına devam eden Ersan, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakarken, transferin birkaç gün içinde noktalanması bekleniyor.
Ersan'ı 1.5 yıllığına kiralamayı düşünen Beşiktaş, böylece defansa yapılacak transferleri de bitirmiş olacak.
ERSAN: "YENİDEN KULÜBÜMDE OYNAMAK İSTERİM"
Konu ile ilgili NTV Spor'a konuşan Ersan, görüşmeleri doğrularken henüz net bir durum olmadığını söyledi. Beşiktaş'ta yeniden oynamak istedeğini vurgulayan milli futbolcu, "Beşiktaş'tan böyle bir istek gelince mutlu oldum. Tabii ki yeniden kulübümde oynamak isterim. Ne kadar Beşiktaşlı olduğumu herkesin bildiğini düşünüyorum. Şu anda görüşmeler sürüyor. Henüz netlik kazanmadı ama önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a dönebilirim." şeklinde konuştu.
2016 Ocak ayınca 7 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'in Hebei China Fortune takımına transfer olan Ersan, son 1 yılda çıktığı 24 maçta 2 gol kaydetti.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:28
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Yorum Belli zaten takımdakı tek adamakıllı oynayan kişi Muslera, gittiğinde halinizi merakla izleyeceğim, Eray yine ortasahadan yer mi acaba?
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