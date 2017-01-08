 Yılın boks maçı: Atiba-Marcelo – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Yılın boks maçı: Atiba-Marcelo

    Yılın boks maçı: Atiba-Marcelo
    Siyah-beyazlıların Antalya kampı bir hayli neşeli geçiyor. Futbolcular antrenmanlarda sık sık birbirleriyle şakalaşıyor. Dünkü çalışmada da takımın orta sahasındaki dinamosu Atiba Hutchinson ile stoperi Marcelo Guedes kısa süreli bir boks maçı yaptılar. Arkadaşları keyifle izledi.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:23
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