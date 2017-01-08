 Öztürk: Eto’o’yu satmıyoruz – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Öztürk: Eto’o’yu satmıyoruz

    Öztürk: Eto’o’yu satmıyoruz

    Beşiktaş ve Başakşehir’e şok haber... Başkanı net konuştu: Eto’o’yu satmama kararı aldık.

    dün düzenlediği basın toplantısında "Önceliğim forvet" demişti. Siyah-beyazlı takımın 1 numaralı golcü adayı olan Samuel Eto'o konusunda dün çarpıcı bir gelişme yaşandı. Başakşehir'in de resmen talip olduğu Kamerunlu yıldızın konusunu masaya yatıran Antalya yönetimi kesin kararını verdi. Başkan Ali Şafak Öztürk "Eto'o'yu satmama kararı aldık" dedi. Eto'o da kulübü 'da kalacağını açıkladı.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:17
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