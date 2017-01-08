 Opare 2. Lig’de – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    Opare 2. Lig’de

    Opare 2. Lig’de
    Bir ara 'ta da forma giyen , Fransa 2. Ligi'ne transfer oldu. Kartal'a transfer olduğu dönemde gelecek adına büyük umutlar beslenen Opare faydalı olamamıştı. 26 yaşındaki futbolcu artık forması giyecek.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:25
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