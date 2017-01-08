 ''Önceliğim şampiyonluk'' – Fotomaç – 08 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ''Önceliğim şampiyonluk''

    ''Önceliğim şampiyonluk''

    Teknik Direktörü gözünü art arda ikinci şampiyonluğa dikti. Deneyimli hoca “Ligi kazanmayı, Avrupa Ligi’nden daha çok istiyorum” ifadelerini kullandı.

    Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü basın mensuplarına kampı değerlendirdi, takımın geleceğiyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Tecrübeli çalıştırıcı "Şampiyonlar Ligi'nden beklentim büyüktü ancak şanssız şekilde oradan elendik. Şampiyonlar Ligi benim için farklıydı. Lig şampiyonluğunu Avrupa Ligi'nden daha çok istiyorum. İnşallah Avrupa Ligi'nde de şampiyon oluruz" dedi. Şenol Güneş lig yarışının çekişmeli geçeceğini belirtirken 4-5 takımın sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağını kaydetti.

    'İLK 6 MAÇ ÖNEMLİ'
    Güneş ligin ikinci yarısıyla ilgili şunları söyledi: "Sıralamaya baktığımızda lider Başakşehir. İlk yarıyı olduğu gibi ikinci yarıyı da lider bitirebilir. İlk 5 haftada 3 maç kaybedersiniz her şey değişebilir. İlk 6 maç çok önemli. Zor bir dönem geçireceğiz. İlk rakibimiz Osmanlıspor. Biz her rakibi yenmek için sahaya çıkacağız. Başakşehir önümüze geçti, yarın başka biri geçer. Rakibimiz bir tane değil. Önce kendinizle yarışacaksınız. Şu anda her şey bizim elimizde. Önümüzdeki rakibi geçme şansımız var. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da kadrosu çok iyi, ikinci yarı da iyi işler yapacaklardır."

    'ŞU ANDA TRABZON'A NİYE GİDEYİM Kİ!'
    Şenol Güneş adının sezon sonu A Milli Takım ve Trabzonspor ile birlikte anılmasıyla ilgili de konuştu. Güneş "'a niye gideyim şu anda? Öyle bir şey yok. 'ta çalışıyorum. Trabzon'da büyüdüm, gurur duyuyorum. Trabzonspor'u seviyorum ama şu an çalıştığım kulübü de seviyorum. Bu sezon kesin buradayım. Ne milli takımla ne de Trabzonspor'la görüşmedim, şu anda görüşmem de. Gitmek istediğim zaman gidebilirim, gitmek istemeyebilirim de. Başka sürprizler de olabilir. Beşiktaş'ın başarısı için buradayım" dedi.

    SOSA TUHAF BİR HALE DÜŞTÜ
    "Sosa tuhaf bir hale düştü. Delgado, Avusturya kampında sonuna kadar idmanlara çıktı, gideceği gün bile. Sosa idmana çıkmadı. Biri şimdi oynuyor diğeri oynamıyor. Oyuncu çalışacak, sonra ister burada ister orada oynayacak. Ben asla iyi oynayan oyuncunun gitmesini istemem, keşke öyle olsa. Şampiyon takımdan kadronun neredeyse yarısı değişti. Bu, işin tabiatında var"

    GOLCÜ ALMAMIZ GEREK
    "Mehmet Ekici'nin ismi bizimle geçmiyor. Onun durumu farklı. Trabzonspor bırakmak zorunda. Çünkü oyuncuyla bir türlü anlaşamıyorlar. Çok beğendiğim, iyi bir oyuncu. Şu anda teknik olarak önceliğimiz santrfor. Cenk Tosun tek kaldı. Vincent Aboubakar milli takıma gitti. Hazırlık maçında belki santrforum olmayacak."

    BABEL BİZE HAZIR GELDİ
    "Mitrovic tatilden geldi. Onu şu aşamada ayrı çalıştırmak durumundayız. Babel daha hazır. Deportivo'dan oynayarak geldi. Takım içindeki uyumlarını müsabakalarda göreceğiz. Antrenmanlarda ikisi de olumlu izlenimler bırakıyor. Her oyuncu oynaması için alınır. İyi olurlarsa oynarlar. Herkes forma mücadelesi içerisinde olacak"

    'ÜLKEMİZ İÇİN GÖREVİMİZ NEYSE YAPARIZ'
    "Tüm insanlığın mutluluğu hak ettiğini biliyorum. Gönül kırgınlıklarına, başka hesaplara gerek yok. Bize düşen görev neyse ülke insanı olarak yaparız. Bunu futbol anlamında söylüyorum. Biz rakiplerimizle düşman değiliz. Onlar dostluk içinde yarıştığımız takımlar. Rakiplerimiz olmasa biz bir hiçiz. Bu 18 takımlı ligde bir şampiyon çıkacak, bazıları düşecek ama hayat devam edecek."
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Önceliğim şampiyonluk'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle