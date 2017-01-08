 ''Mitrovic’ten umutluyuz'' – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    ''Mitrovic’ten umutluyuz''

    ''Mitrovic’ten umutluyuz''
    Yönetici , yeni transfer hakkında konuştu. Albayrak "Matej'in ismi gündeme düşüp ertesi gün onu almadık. 7 kez canlı maçını izledik. 4.2 milyon euro'ya aldık ancak onu önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Gelecekte satarken çok daha yüksek paralara gideceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu. Albayrak, takıma çabuk uyum sağlarsa Mitrovic'in çok faydalı olacağına inandıklarını ifade etti.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:49
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