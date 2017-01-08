 Kar engelledi – Fotomaç – 08 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kar engelledi

    Kar engelledi
    Kadın Futbol Takımı'nın dün ile oynayacağı lig karşılaşması kar engeline takıldı. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle 8. hafta müsabakası ileri bir tarihe ertelendi.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kar engelledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle