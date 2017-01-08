 Gökhan Gönül korkuttu – Fotomaç – 08 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    korkuttu

    Gökhan Gönül korkuttu

    Kartal yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı çift idmanla devam etti. İlk seansta bir sakatlık yaşadı.

    Tecrübeli futbolcunun antrenmanı yarıda bırakması korkuttu. Ancak durumunun ciddi olmadığı tedbir amaçlı olarak çalışmaya devam etmediği belirtildi. Dusko Tosic düz koştu, Ömer Şişmanoğlu ve Necip Uysal da katılmadı.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gökhan Gönül korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle