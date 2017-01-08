Gökhan Gönül korkuttu

Kartal yeni sezon hazırlıklarına dün yaptığı çift idmanla devam etti. İlk seansta Gökhan Gönül bir sakatlık yaşadı.

Tecrübeli futbolcunun antrenmanı yarıda bırakması korkuttu. Ancak durumunun ciddi olmadığı tedbir amaçlı olarak çalışmaya devam etmediği belirtildi. Dusko Tosic düz koştu, Ömer Şişmanoğlu ve Necip Uysal da katılmadı.