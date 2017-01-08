 El Ghazi atağı – Fotomaç – 08 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    El Ghazi atağı

    El Ghazi atağı

    Siyah-beyazlılar, Hollanda’nın en yetenekli kanat oyuncusu için düğmeye bastı ’ın 21 yaşındaki yıldızını Lazio da istiyor. Bonservis bedeli ise 7 milyon euro.

    Transfer döneminde kadrosunu Ryan Babel ve Matej Mitrovic ile güçlendiren asıl hamlesini yeni yapıyor. İtalyan ve Hollanda basını siyah-beyazlıların 'lı Anwar El Ghazi'yi istediğini yazdı. Haberlerde hem Beşiktaş'ın hem de Lazio'nun 21 yaşındaki futbolcuya talip olduğu belirtildi. Kartal için İtalya'dan gelen haberler güzel çünkü El Ghazi, Lazio'nun birinci önceliği değil. Bonservisi 7 milyon Euro olan Fas asıllı Hollandalı futbolcunun kontratı 2019 yılında sona eriyor.

    QUARESMA MI GİDİYOR?
    Beşiktaş'ın El Ghazi'ye kanca atması aynı bölgenin oyuncusu olan 33 yaşındaki Ricardo Quaresma ile yolların ayrılacağı şeklinde de yorumlandı. Siyahbeyazlılar sözleşmesini uzatmak için Portekizli yıldız ile ön görüşme yapmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    El Ghazi atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle