Beşiktaş'tan tatsız prova

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümüne Antalya'da hazırlanan Beşiktaş, çalışmalarını Spor Toto Süper lig ekiplerinden Antalyaspor'la yaptığı maçla devam etti.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki otelin sahasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş sahadan 4-2 yenik ayrıldı.





Beşiktaş sahaya; Fabri, Beck, Marcelo, Atınç, Adriano, Tolgay, Gökhan İnler, Kerim Frei, Talisca, Olcay Şahan, Babel 11'iyle çıktı. Kara Kartal'ın Deportivo'dan transferi Ryan Babel bu maçta ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

İlk yarının son 5 dakikasında Zeki Yıldırım ve M'Billa'nın golleriyle devreye 2-0 önde giren Antalyaspor 59'da Celutska ile skoru 3-0'a getirdi. Beşiktaş'ın Brezilyalı 10 numarası Anderson Talisca, 62 ve 67'de attığı 2 golle farkı 1'e indirdi ancak Antalyaspor teslim olmadı.

70'de sahneye çıkan eski Beşiktaşlı Ramon Motta maçın skorunu belirledi: 4-2.







ETO'O FORMA GİYMEDİ

Antalyaspor'un süper yıldızı Samuel Eto'o Beşiktaş maçı kadrosunda yer almadı. Maçın oynandığı sırada yan sahada bireysel çalışma yapan Eto'o, ikinci yarıdan itibaren karşılaşmayı saha kenarından takip etti.





PROTOKOL TRİBÜNÜ BOŞ KALDI

Kampı yerinde takip eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, dün gerçekleşen Antalyaspor tesis açılışına katılarak jest yapmıştı. Bu törende yaşanan Eto'o gerilimi sonrası başkan Orman bugün oynanan maçı izlemeye gitmedi. Orman'ın yanı sıra siyah-beyazlı yönetimden kimse Antalyaspor maçını takip etmezken, kırmızı-beyazlıların başkanı Ali Şafak Öztürk protokoldeki yerini aldı.