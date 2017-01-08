 17.00’de rakip Antalyaspor – Fotomaç – 08 Ocak 2017
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    08 Ocak 2017, Pazar
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    17.00’de rakip Antalyaspor

    17.00’de rakip Antalyaspor
    , Antalya kampındaki ilk hazırlık maçına bugün çıkacak. Siyah-beyazlılar 17.00'de başlayacak karşılaşmada Antalyaspor ile mücadele verecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Antalya cephesinde ise deneyimli çalıştırıcı Rıza Çalımbay'ın adı Beşiktaş ile anılan Samuel Eto'o'ya şans vermeyeceği belirtildi.
    1. 08 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:24
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